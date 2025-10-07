Si sarebbe conclusa "in un clima positivo" la prima fase di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto, secondo quanto riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo.

I negoziati continueranno oggi, martedì 7 ottobre, tra Hamas e i mediatori a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è giunta ieri. Si prevede che Israele e Hamas inizieranno discussioni indirette riguardo ai dettagli di una proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo sullo scambio di prigionieri e su un cessate il fuoco a lungo termine.

DUE ANNI FA L'ATTACCO AL NOVA FESTIVAL

Oggi è il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove miliziani palestinesi uccisero 1.250 persone e ne rapirono circa 250. Le famiglie delle vittime si riuniranno sul luogo dell'attacco per un momento di silenzio commemorativo.

In diverse località di Israele, la giornata sarà dedicata al ricordo di questa tragedia. A Roma, il ghetto e altri luoghi della cultura ebraica sono stati messi sotto stretta sorveglianza in segno di solidarietà.