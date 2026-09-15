Tensione nella notte in Lituania, dove alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone. A darne notizia è stato il presidente lituano Gitanas Nausėda, che ha parlato di un "intensificarsi dell’aggressione russa contro l’Ucraina".

Intanto, sul fronte della guerra, Donald Trump ha annunciato una tregua tra Mosca e Kiev sui raid contro raffinerie e infrastrutture energetiche. L’accordo, però, non sembra ancora completamente definito. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a «misure di de-escalation», ma solo se anche Vladimir Putin farà lo stesso.

Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà il presidente del Consiglio europeo António Costa.

Medio Oriente, 13 civili feriti in Arabia Saudita

Resta alta anche la tensione in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di 13 civili feriti nei raid degli Houthi avvenuti ieri nel sud del Paese.

Scontro sull’intelligenza artificiale

Intanto è scontro sull'intelligenza artificiale. Trump ha definito "bugie" gli allarmi lanciati dai colossi tecnologici americani, che chiedono di rallentare lo sviluppo dell'Ia.

Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che potrebbero ostacolare la governance globale della tecnologia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invece lanciato un monito sui rischi delle nuove tecnologie, che possono "mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano".

Negli Usa nuovi stop a Trump

La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni sul voto per posta volute da Trump, ritenendole un'incostituzionale acquisizione di potere.

Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma che puntava a limitare i visti per studenti e giornalisti stranieri.

Trump torna intanto a promettere 5mila dollari a ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm.