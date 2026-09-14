Incendio nel pomeriggio lungo la Statale 389, nel territorio di Orune, esattamente all'altezza del chilometro 70: a prendere fuoco autonomamente, a causa di un probabile guasto di natura meccanica, è stato un carrello compressore.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha circoscritto e domato il rogo prima che la situazione degenerasse, mettendo in totale sicurezza il macchinario e il tratto interessato. L'intervento tempestivo ha scongiurato, in particolare, che l’incendio potesse allargarsi alla vegetazione circostante.