Paura ad Alghero attorno all'una del mattino, quando un incendio è divampato in un appartamento in Viale Europa.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco, che hanno fatto sì che i danni fossero limitati alla veranda e a una parte della casa, mentre le cause dell'incendio devono ancora essere determinate. Il proprietario, presente all'interno della casa invasa dal fumo, è fortunatamente riuscito a uscire ed è stato rapidamente soccorso dal personale medico del 118. Il suo cane, spaventato, è stato trovato in una stanza e messo in salvo.

Sul luogo dell'incidente erano presenti sia il personale del 118 che i Carabinieri.