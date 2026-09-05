Tragedia giovedì sera in Svizzera, nei pressi del Lago di Costanza, dove un cittadino tedesco di 86 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla cesta di una mongolfiera. La notizia è stata resa nota dalla polizia cantonale di Turgovia, intervenuta sul posto per avviare gli accertamenti del caso.

L'anziano, originario del distretto tedesco di Costanza, faceva parte di una comitiva riunita per partecipare a un'escursione aerea panoramica. L'incidente si è consumato durante le manovre preparatorie per il decollo da un'area verde situata nei dintorni di Salen-Reutenen, a circa venti chilometri a ovest della città di Costanza: per cause ancora in corso di verifica da parte delle autorità elvetiche, l’86enne è stato colpito violentemente dalla struttura del cesto, riportando traumi gravissimi che ne hanno provocato il decesso sul colpo prima che i soccorsi potessero salvarlo.