Resta a Cuba e non rientrerà in Italia nella giornata odierna Alessandro Di Battista, ricoverato dal 28 agosto scorso a seguito di un ictus. Il rimpatrio dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, inizialmente programmato con un'aeroambulanza privata a carico della polizza assicurativa stipulata prima della partenza, è stato rinviato a data da destinarsi: secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, l'ex parlamentare sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico all'Avana.

A dare notizia del rinvio è stata l'associazione Schierarsi, da lui fondata e di cui è vicepresidente, con un messaggio rilanciato anche sui profili social dello stesso Di Battista: “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”.

Il 48enne, che si trovava a Cuba per realizzare reportage e documentari, aveva accusato intensi mal di testa culminati in un malore con perdita di conoscenza nei pressi di Santa Clara. Dopo i primi soccorsi, era stato disposto il trasferimento nella capitale per esami specialistici più approfonditi.

"Oggi mi sento meglio", aveva scritto proprio Di Battista tre giorni fa sui suoi profili social. "Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza", aveva spiegato. Oggi invece l'annuncio del rinvio della partenza.