La star del cinema francese Brigitte Bardot, da tre settimane si trova ricoverata presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var. Lo fa sapere il quotidiano Nice-Matin e lo conferma Ici Provence.

Bardot, 91 anni ha compiuto lo scorso 28 settembre 91 anni, e sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia.

L'attrice vive attualmente a Saint-Tropez, e da anni si dedica alla tutela degli animali tramite la sua fondazione. Se le condizioni dovessero migliorare, potrebbe lasciare l’ospedale nei prossimi giorni.

Era già stata ricoverata nel gennaio 2023 a causa di un’insufficienza respiratoria. Nonostante le dimissioni imminenti le sue condizioni restano "preoccupanti".