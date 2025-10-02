Un attacco con coltello ha scosso Manchester durante le celebrazioni di Yom Kippur, la festività più importante del calendario ebraico. L’aggressione è avvenuta nei pressi della sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Crumpsall, lasciando quattro persone ferite.

L’autore dell’attacco è stato ucciso dalle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto. La polizia ha isolato l’area attorno a Middleton Road per consentire i soccorsi e l’avvio delle indagini. Il North West Ambulance Service ha confermato di aver inviato più mezzi per assistere i feriti e collaborare con le altre autorità.

"La situazione è sotto controllo grazie alla prontezza delle forze dell’ordine", ha dichiarato Andy Burnham, sindaco di Greater Manchester, definendo l’episodio un “grave incidente” e rassicurando i cittadini che il pericolo immediato è stato scongiurato.

Restano da chiarire i motivi dell’aggressione e l’identità dell’attentatore. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando eventuali collegamenti con il contesto religioso o altre minacce.