Leonid Radvinsky, il fondatore ucraino di OnlyFans, celebre piattaforma specializzata in contenuti a pagamento, è morto prematuramente all'età di 43 anni dopo una battaglia contro la malattia, come riportato da Reuters.

A darne la notizia, come informa il Corriere, è la stessa azienda, "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky, che si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro".

Radvinsky è nato nel 1982 a Odessa, trasferendosi poi con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove si è laureato in Economia a Chicago.