L'estate si prepara a mostrare il suo volto più estremo a causa di un'imminente e prolungata ondata di caldo subtropicale che stringerà l'Italia in una morsa soffocante. Secondo le ultime previsioni rilasciate da Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media del portale iLMeteo.it, la penisola sta per essere investita da una lunghissima fiammata di calore destinata a protrarsi per almeno quindici giorni consecutivi.

Sebbene nel fine settimana siano attesi alcuni temporali di passaggio sulle regioni del Nord, la pressione dell'anticiclone africano aumenterà costantemente la sua morsa da domenica in poi, spingendo la colonnina di mercurio verso l'alto fino a toccare picchi eccezionali di 43 gradi, in particolare in Sardegna.

“Il caldo – afferma Tedici - è destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine, ci aspettano comunque valori elevati: oggi il podio spetterà a Toscana e Campania con 37°C a Firenze, seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36°C”. Durante il fine settimana in Sardegna a Oristano la colonnina di mercurio raggiungerà i 39°C". Non andrà meglio al sud: a Foggia previsti 37°C, 36°C a Benevento mentre al Centro si boccheggerà a Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte sui 36°C all'ombra.

Da lunedì, poi le temperature saliranno ulteriormente per raggiungere l'apice giovedì 16 luglio con 40°C a Oristano e Nuoro, 39°C a Firenze e Terni, 38°C a Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza, infine 37/38°C a Roma e Milano.