Giornata impegnativa per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale: oggi in Sardegna si sono registrati 21 incendi, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo è divampato nelle campagne di Norbello, in località Montigu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Nucleo Gauf di Oristano, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu e di due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sedilo e Abbasanta.

Un altro incendio ha interessato l’agro di Nurri, in località Guzzini. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri delle basi di Fenosu e Villasalto, sotto la direzione della Stazione forestale di Isili. A terra hanno operato quattro squadre Forestas dei cantieri di Villanovatulo, Isili, Nurallao e Seulo, insieme ai volontari di Orroli e Isili.

Fiamme anche a Gesico, in località Sitziddiri, dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero partito da Villasalto. Le operazioni sono state coordinate dal Corpo forestale di Senorbì, con il supporto di una squadra Forestas e dei volontari locali.

È ancora in corso, invece, l’incendio che ha colpito le campagne di Nuraminis, in località Riu Su Rettori. Sul posto stanno operando la Stazione forestale di Dolianova e l’elicottero decollato da Fenosu.