Paura questa mattina in via della Pineta, a Cagliari, dove un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto mentre camminava sul marciapiede, nei pressi della parrocchia di San Pio X. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato rapidamente.

L’autovettura, prima di colpire il pedone, aveva già abbattuto un palo della segnaletica stradale e, durante la fuga, ha urtato anche una macchina parcheggiata. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

Le indagini sono state condotte dalla Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, con il supporto del Nucleo Operativo di Pronto Intervento. Grazie alle testimonianze e ai rilievi, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo all’auto e al suo proprietario: un 82enne di Quartu Sant’Elena.

L’uomo è stato rintracciato meno di un’ora dopo, mentre rientrava a casa con il veicolo ancora danneggiato. Per lui è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso, oltre al ritiro della patente di guida.