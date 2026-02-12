La strada statale 292 "della Nurra" tra Sassari e Alghero è stata temporaneamente chiusa dall'Anas in entrambi i sensi di marcia dopo che diversi alberi sono caduti sulla carreggiata.

Le squadre dell'Anas sono sul posto per garantire la sicurezza del traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi.

Durante la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, un clima tempestoso sta colpendo duramente le coste occidentali e settentrionali della Sardegna, con raffiche di vento che possono arrivare a tempesta e mareggiate violente.

Nell'entroterra dell'Isola si stanno verificando smottamenti, crolli e un'intensa attività di soccorso da parte degli operatori.