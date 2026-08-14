Comincia con una vittoria la stagione 26-27 del Cagliari: all'Unipol Domus I rossoblù battono 1-0 l'Arezzo e si qualificano ai sedicesimi di finale dove affronteranno una tra Verona e Entella. A decidere il match un rigore nel primo tempo di Deiola (fatto ripetere dopo che il primo l'aveva sbagliato), in una partita tutto sommato giocata bene dal Cagliari che ovviamente ha risentito del caldo e dei carichi di lavoro di una preparazione ancora in corso.

Meglio il primo tempo della ripresa per i ragazzi di Pisacane che hanno avuto certamente più occasioni; la più clamorosa, prima del rigore di Deiola, è stata certamente quella del doppio palo preso prima da Mendy e qualche secondo dopo ancora da Deiola, protagonista del match. Il capitano rossoblù poi, come detto, ha calciato il rigore due volte per un'irregolarità dovuta ad un difensore dell'Arezzo che è entrato in area di rigore prendendo la respinta del portiere prima che lo stesso centrocampista sardo calciasse.

Nel secondo tempo ritmi più lenti e sostituzioni che non hanno cambiato più di tanto l'inerzia del match. Da segnalare un rigore concesso ai toscani e poi revocato dal Var, e l'esordio di Daniel Maldini con la maglia del Cagliari.