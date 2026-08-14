Tragedia questo pomeriggio sulla spiaggia di Is Arenas, nell’Oristanese, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita mentre si trovava in acqua. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore.

A dare l’allarme sono stati i soccorsi intervenuti immediatamente. Il 68enne è stato raggiunto e assistito dal bagnino e dagli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, insieme all’equipe medica, sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto per gli accertamenti del caso.