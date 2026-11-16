L'imposta di soggiorno si avvia a superare nel 2026 la soglia di 1,3 miliardi di euro di incassi, con una stima di 1,308 miliardi rispetto agli 1,135 miliardi del 2025. Un aumento significativo, soprattutto se confrontato con il 2011, primo anno di applicazione nazionale del tributo, quando appena 13 Comuni raccolsero complessivamente 77 milioni.

I dati emergono dall'Osservatorio Jfc presentato da Assohotel Confesercenti, che segnala però forti disparità nell'applicazione della tassa. A parità di categoria alberghiera, il peso dell'imposta sul costo della camera può arrivare a essere 3,5 volte superiore per i pernottamenti più economici rispetto a quelli più costosi.

Emblematico il caso di Firenze: per due soggiorni in alberghi a tre stelle da 114 e 413 euro, il prelievo di 6 euro a persona incide rispettivamente per il 5,3% e l'1,5%. Una differenza che, secondo Assohotel, penalizza sia i turisti che scelgono soluzioni accessibili sia le strutture ricettive con tariffe più contenute.

Anche sul piano territoriale emergono squilibri. Nel 2025 il Lazio ha incassato oltre 300 milioni, pari al 26,5% del totale nazionale, seguito da Lombardia, Toscana, Veneto e Trentino-Alto Adige. Queste cinque regioni concentrano il 71,2% del gettito.

Nei primi sei mesi del 2026 la raccolta ha raggiunto 438,3 milioni, in crescita del 13%. Tra gli aumenti regionali più significativi spicca la Sardegna, con un +77,2%, seguita da Abruzzo (+53,5%), Friuli-Venezia Giulia (+48,9%) e Puglia (+42,9%). Intanto, dall'inizio dell'anno, altri 37 Comuni hanno introdotto il tributo.