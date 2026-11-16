Le immagini delle ultime ore di vita di Cinzia Pinna, i filmati delle ricerche e quelli del ritrovamento del corpo, nascosto sotto alcune frasche nella tenuta di Conca Entosa. È stata una mattinata particolarmente intensa nell'aula della Corte d'assise di Sassari, dove è in corso il processo per il femminicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa il 12 settembre 2025 da Emanuele Ragnedda, che ha confessato il delitto.

La Corte, presieduta da Antonello Spanu, con Monia Adami a latere, ha iniziato ad ascoltare i testimoni indicati dalla pm Noemi Mancini. Il primo a deporre è stato il luogotenente Daniele Antonucci, comandante della Stazione dei Carabinieri di Palau, che ha ricostruito le indagini dalla denuncia di scomparsa fino all'arresto dell'imprenditore.

In aula sono stati proiettati i filmati della videosorveglianza che mostrano Cinzia Pinna per le strade di Palau, mentre litiga con alcune persone e appare in difficoltà, prima di salire sull'auto di Ragnedda e raggiungerlo nella casa di Conca Entosa, dove sarebbe stata uccisa con tre colpi di pistola al volto.

Particolarmente drammatiche le immagini del ritrovamento del cadavere, riprese dai militari mentre Ragnedda accompagnava gli investigatori nel punto in cui aveva nascosto il corpo.

Il luogotenente ha inoltre riferito che l'imprenditore aveva partecipato alle ricerche della donna, accompagnando anche vigili del fuoco e carabinieri nella propria tenuta. Ricostruiti anche il successivo tentativo di fuga in gommone e l'arresto nella villetta di famiglia a Baja Sardinia, dove Ragnedda era stato trovato a letto, assopito e in stato di disorientamento per l'abuso di alcol.