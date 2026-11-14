Due anni e mezzo e 3 milioni di euro per efficientare il servizio irriguo di un territorio vasto più di 5000 ettari e compreso tra Musei, Iglesias, Domusnovas, Villamassargia e Siliqua. È l'opera conclusa dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e attesa dal territorio da oltre venti anni. Inaugurata nelle campagne di Musei, con l'organizzazione del Consorzio guidato dal presidente Efisio Perra, alla presenza del sottosegretario al ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra.

L'opera, che è stata resa possibile grazie al ministero dell'Agricoltura che a fine del 2022 ha pubblicato il decreto contenente l'elenco dei progetti esecutivi con requisiti di ammissibilità al finanziamento per l'attuazione del Pnrr, "si pone l'obiettivo - spiega il presidente del Consorzio Efisio Perra - di interconnettere due sistemi irrigui esistenti ed indipendenti e di irrigare per caduta superfici agricole che attualmente hanno acqua solo tramite pozzi. È una risposta al territorio che era quasi completamente escluso dalla rete irrigua consortile nonostante il grande potenziale agricolo dei suoi terreni e nonostante la presenza di importanti aziende agricole titolari di marchio Dop e Igp".

"L'intervento ha previsto la realizzazione di una condotta principale in pvc rigido di lunghezza pari a circa 4 chilometri e mezzo che ha garantito l'infrastrutturazione di aree già irrigate in autoapprovvigionamento - ha spiegato Andrea Mandras, direttore dell'Area tecnico-ambientale - e la connessione tra i sistemi dei distretti di San Giovanni e Serra Scruidda. Dalla condotta principale è stata realizzata la diramazione di dieci condotte, di lunghezza di circa 7 chilometri, per la distribuzione dell'acqua alle aziende agricole del territorio interessato".

"Quella di oggi è un'opera strategica che va incontro alle esigenze della popolazione e dei produttori - ha detto il sottosegretario La Pietra - che va anche a mitigare gli effetti che si hanno quando l'acqua è poca o è troppa".

Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna ha anche rilanciato l'appello di Anbi nazionale a "perseguire politiche di efficientamento delle reti idriche per affrontare al meglio la sfida legata ai cambiamenti climatici".