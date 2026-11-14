"Da quando è stata introdotta la legge Delrio, dal 2014, io ho combattuto e continuo sempre a combattere una battaglia politica per tornare all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale e restituire all'ente una giunta, come anche alle città metropolitane". Lo ha detto Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervenendo a Varese al convegno per il prossimo centenario della Provincia di Varese.

"Tutti i partiti all'assemblea dell'Upi - ha proseguito - si sono dichiarati favorevoli e ne ha parlato in più occasioni anche il Presidente della Repubblica, ricordando che le province non possono restare nel limbo. Possiamo farlo attraverso la riforma del Tuel che verrà portata a brevissimo in Consiglio dei Ministri, ma c'è anche - ha concluso Calderoli - una legge in Senato che si può far ripartire e forse essere conclusa prima della fine della legislatura".