Un cane meticcio, denutrito e impaurito, è stato salvato lo scorso 3 settembre dagli agenti della Sezione Volanti di Sassari. L’animale viveva in un’area angusta e fatiscente, senza cibo né acqua e in mezzo ai propri escrementi.

Presentava evidenti segni di malnutrizione, problemi di deambulazione agli arti posteriori e perdita di pelo sulla schiena. Gli agenti hanno allertato le Guardie Zoofile e il servizio veterinario, che hanno garantito le prime cure.

Il cane è stato trasferito in canile, dove continuerà a essere seguito da personale specializzato. Il proprietario dell'animale, rintracciato, è stato denunciato per maltrattamenti.