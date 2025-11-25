Choc a Ciriè, in provincia di Torino, dove una neonata è stata trovata con la testa immersa nel gabinetto.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Tg Com 24, la bambina sarebbe stata messa partorita da una donna di 38 anni mentre si trovava accovacciata sul water nella sua casa.

È stato lo zio della piccola e fratello della donna a dare l'allarme dopo aver trovato la neonata nel water, che è stata prontamente rianimata sul posto dai soccorritori del 118 e successivamente ricoverata in Terapia intensiva. I medici, come riporta il quotidiano, hanno confermato che le sue condizioni generali sono stabili.

La 38enne avrebbe dichiarato ai Carabinieri e agli operatori intervenuti di non essersi resa conto di essere incinta e alcuni testimoni, sempre come informa Tg Com 24, avrebbero descritto il contesto familiare come estremamente delicato.

La Procura di Ivrea ha aperto un'indagine per tentato infanticidio.