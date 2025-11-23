Stintino si prepara a vivere una giornata destinata a lasciare il segno: venerdì 13 dicembre 2025, alle 11:30, la Fiamma Olimpica farà tappa nel paese con una cerimonia ospitata nella Palestra Comunale. Un appuntamento raro, che porta in paese uno dei simboli più riconosciuti al mondo, emblema di pace, incontro e cooperazione tra le comunità.

La presenza della Fiamma rientra nel percorso sardo della staffetta olimpica, che coinvolge dodici comuni dell’Isola, offrendo anche a Stintino l’opportunità di partecipare a un evento di respiro internazionale.

L’Amministrazione comunale rivolge l’invito a scuole, associazioni sportive, autorità civili e militari, e a tutte le cittadine e i cittadini, sollecitando gruppi e realtà del territorio a proporre iniziative di accoglienza che possano accompagnare e arricchire la cerimonia.

«Accogliere la Fiamma Olimpica è per Stintino un onore straordinario – afferma la sindaca Rita Vallebella –. Si tratta di un evento rarissimo, un passaggio che forse il nostro paese non avrà più occasione di vivere nella sua storia. Per questo vogliamo condividerlo con tutta la comunità, in un momento che unisce sport, identità e orgoglio collettivo».