Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse (Prot. n. 5027 del 05.02.2026) valido per venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 00:00 alle 18:00. Sulla Sardegna sono previste mareggiate da Ovest Sud-Ovest lungo le coste occidentali e sui tratti meridionali più esposti.

Nelle prime ore della giornata l’altezza d’onda significativa al largo potrà raggiungere i 5 metri, con periodo medio intorno a 10 secondi. Nel corso della giornata il moto ondoso diminuirà gradualmente, ma nel pomeriggio le onde al largo rimarranno ancora superiori ai 3 metri, con periodo medio di 8-9 secondi.

Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida di automobili e motoveicoli, soprattutto nei tratti esposti come uscite di gallerie e viadotti, e di evitare la circolazione con mezzi telonati o caravan. Sulle zone costiere, dove il forte vento può provocare mareggiate, si consiglia di non avvicinarsi al litorale, di non sostare su strutture esposte e di evitare balneazione e uso di imbarcazioni.