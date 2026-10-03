Sei persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia dopo una violenta rissa scoppiata nel pomeriggio in via Dalmazia, nel centro cittadino. Gli arrestati dovranno rispondere, a vario titolo, di rissa aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

L'intervento dei militari è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112, che indicavano uno scontro tra due gruppi di persone. Al loro arrivo, i partecipanti avrebbero continuato a colpirsi utilizzando mazze e coltelli, senza fermarsi agli ordini dei Carabinieri. Alcuni, inoltre, si sarebbero scagliati contro i militari nel tentativo di liberare le persone del proprio gruppo che erano state messe in sicurezza.

Per riportare la situazione sotto controllo e bloccare i soggetti ritenuti più aggressivi, evitando ulteriori rischi per i presenti e per gli stessi Carabinieri, i militari hanno estratto e utilizzato il dispositivo a impulsi elettrici, il Taser, in dotazione.

I sei arrestati sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Cagliari, in attesa del giudizio direttissimo. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno portato alla violenta lite.