Intorno alle ore 7:00 di oggi, martedì 1° luglio, i Vigili del Fuoco della stazione di Carbonia sono prontamente intervenuti per soccorrere un operaio di 58 anni rimasto ferito durante lavori di manutenzione all'interno della stiva di una nave ormeggiata a Portovesme.

Utilizzando tecniche SAF, gli operatori sono scesi nella stiva, hanno stabilito e recuperato l'uomo infortunato, che è stato successivamente trasferito in ospedale dall'elisoccorso. Fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. La Capitaneria di Porto era presente sul posto per le necessarie operazioni di competenza.

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente.