Cambio di sede per il Servizio di Continuità Assistenziale di Siniscola. La ASL 3 di Nuoro ha comunicato che, a partire da domani, mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 20:00, la Guardia medica sarà trasferita dall’attuale sede di via Roma 202 alla nuova struttura situata nella Casa della Comunità in località Sant’Efisio/Isalle.

Lo spostamento riguarda esclusivamente la sede operativa del servizio, senza modifiche per i cittadini. Restano infatti invariati sia gli orari sia le modalità di accesso, che continueranno a garantire assistenza negli stessi tempi e con le stesse procedure già in vigore.

Il trasferimento rientra nel percorso di riorganizzazione degli spazi sanitari sul territorio.