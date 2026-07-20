Durante la mattinata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, Paola Dal Monte, ha fatto visita alla Compagnia della Guardia di Finanza di Arbatax.

Ad accoglierla sono stati il comandante provinciale di Nuoro, colonnello Giancarlo Sulsenti, e il comandante della Compagnia di Arbatax, tenente Leonardo Di Blasi. Nel corso dell’incontro il procuratore si è intrattenuto con il personale del reparto e ha partecipato a un briefing dedicato all’organizzazione del Corpo nella provincia, con particolare riferimento ai territori ricompresi nella competenza della Procura della Repubblica di Lanusei.

Successivamente il tenente Di Blasi, con il supporto dei capi pattuglia, ha illustrato lo stato delle principali attività di polizia giudiziaria in corso in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Lanusei, alcune delle quali scaturite dall’esecuzione di verifiche fiscali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai controlli svolti dalle Fiamme Gialle ogliastrine in materia di spesa pubblica, con un focus sulle verifiche relative al corretto utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Al termine della visita, il procuratore capo Paola Dal Monte ha espresso vivo apprezzamento per la professionalità e l’impegno quotidiano dimostrati dai finanzieri della Compagnia di Arbatax nello svolgimento delle attività a tutela della legalità economica, rinnovando i reciproci sentimenti di stima con il personale del Corpo.