Aveva raccontato di avere l’auto in panne dal meccanico e di rischiare di perdere il lavoro se non fosse riuscito a saldare il conto per riprendersi il veicolo. Una storia apparentemente toccante, condita di dettagli, che aveva commosso una signora di 77 anni di Villamassargia, pronta a prelevare contanti per aiutarlo. Ma era tutto falso.

A smascherare l’inganno sono stati i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, che nella serata di ieri hanno arrestato un operaio 54enne di Carbonia, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di persona anziana.

L’uomo era da tempo nel mirino dei militari, come da loro riferito, che lo sospettavano di essere l’autore di una serie di truffe ai danni di persone fragili, messe a segno negli ultimi mesi nella zona di Iglesias. Per questo, nelle settimane precedenti, i Carabinieri avevano avviato un’attività preventiva, allertando numerosi esercizi commerciali del territorio e invitando i gestori a segnalare movimenti sospetti, in particolare la presenza dell’uomo nei pressi dei negozi senza apparente motivo.

E proprio questa rete di collaborazione ha permesso di evitare che l’ennesima truffa andasse a segno. Il direttore di un negozio, notando il 54enne aggirarsi tra gli scaffali senza acquistare nulla e poi avvicinare un’anziana con fare eccessivamente amichevole, ha avvertito immediatamente il 112.

In pochi minuti è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Iglesias, che ha intercettato la signora mentre si stava recando al bancomat per ritirare il denaro da consegnare al truffatore. Gli accertamenti immediati hanno confermato che l’uomo non aveva alcuna automobile dal meccanico, né spese da sostenere: era tutto un raggiro ben studiato.

Il 54enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. La sua posizione verrà segnalata anche al datore di lavoro, che potrà valutare eventuali provvedimenti sul piano occupazionale.

Ancora una volta, il lavoro sinergico tra cittadini attenti e forze dell’ordine ha permesso di proteggere le persone più vulnerabili e fermare chi, con astuzia e menzogne, prova ad approfittarsene.