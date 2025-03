Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta oggi sul paese, accompagnata da fulmini.

In particolare, un fulmine ha centrato in pieno la sommità della cupola della chiesa di Nostra Signora di Loreto, generando grande preoccupazione tra i residenti e causando danni che si sono estesi all'intera struttura. Nelle settimane precedenti, l'edificio aveva completato dei significativi lavori di ristrutturazione.

L’impatto ha causato anche un cortocircuito che ha incendiato un cavo elettrico in un’abitazione situata dietro la chiesa. Il danno ha provocato la distruzione di un’intera linea elettrica, mandando in tilt diversi elettrodomestici e creando disagi in numerose abitazioni del rione adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni. Fortunatamente non si registrebbero feriti, ma la situazione ha richiesto l’immediato intervento dei tecnici per il ripristino della rete elettrica. Inoltre, alcune macchine parcheggiate nei paraggi sono state danneggiate.