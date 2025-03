È stato assolto dalla Corte d'Assise d'Appello a Modena dall'accusa di omicidio dell'avvocatessa Elena Morandi, con la quale la pubblica accusa sosteneva che avesse commesso il crimine per rubarle 300 euro e poi appiccare un incendio per inscenare un incidente, Pasquale Concas, 53 anni, nativo di Osilo.

Questo verdetto arriva nonostante Concas sia già in carcere scontando una condanna di 24 anni per l'omicidio di Arietta Mata avvenuto nel 2018 a Gaggio di Castelfranco. In passato, era stato condannato anche per l'omicidio di un'altra donna nel 1994 a Olbia.

La Cassazione aveva annullato la precedente condanna all'ergastolo, ordinando un nuovo processo di appello. Durante l'udienza, esperti di incendi, dermatologi e medici legali sono stati ascoltati e messi a confronto.

Il procuratore generale aveva richiesto l'ergastolo, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. Alla fine, la Corte ha emesso una sentenza di riforma, assolvendo Concas dall'accusa di omicidio e incendio, condannandolo invece per furto in abitazione a un anno e quattro mesi di carcere, con le motivazioni che verranno comunicate entro novanta giorni.