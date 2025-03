Da alcuni giorni, Vittorio Sgarbi, che ha recentemente rivelato di lottare contro la depressione. è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Come informa TgCom 24, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, molto vicino a Sgarbi, ha discusso pubblicamente lo stato di salute del critico d'arte: "Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate, il suo universo si sta restringendo", e ha poi rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della malattia e della depressione di Sgarbi.

Le preoccupazioni di amici e familiari crescono di fronte alle condizioni attuali di Sgarbi: il noto personaggio televisivo sembra aver ceduto il passo a un individuo tormentato, che ha interrotto l'assunzione di cibo e si è isolato, manifestando, come dice Veneziani "atteggiamenti distruttivi".

"La depressione è purtroppo un'ottima alleata della malattia. Ma conoscendo Vittorio non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada", ha detto ancora il giornalista.