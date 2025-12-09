Le buone condizioni del mare hanno favorito nuovi arrivi di migranti lungo le coste meridionali della Sardegna.

Durante la sera di ieri, lunedì 8 dicembre, sono arrivate 9 persone provenienti dal Nord Africa. Intorno alle 21, il gruppo di stranieri è stato avvistato mentre si allontanava dalla spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi, situato nella zona del Sulcis Iglesiente.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo. I migranti sono stati individuati e fermati, tutti maggiorenni e in buone condizioni di salute. L'imbarcazione con cui hanno raggiunto le coste sarde non è stata recuperata.

I nove stranieri sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir.