Le condizioni favorevoli del mare hanno portato a un aumento degli sbarchi di migranti lungo le coste meridionali della Sardegna: solo tra la mattina e la notte di ieri, domenica 30 novembre, sono giunte 79 persone, inclusi una donna e un minore.

Il primo sbarco è stato registrato nella zona di Teulada a Tuerredda, dove i carabinieri hanno intercettato 11 adulti e un minore che si allontanavano dalla spiaggia dopo aver abbandonato un'imbarcazione lunga 5 metri con un motore da 70 cavalli. Successivamente, sempre i carabinieri hanno individuato altri 7 migranti che si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Nel corso della serata, una motovedetta della Guardia di Finanza ha fermato un'altra imbarcazione con a bordo 15 uomini, situata a circa 20 miglia al largo delle coste di Sant'Antioco. Tutti sono stati scortati in porto. Poco dopo, un'altra imbarcazione con 13 migranti, inclusa una donna, è stata intercettata dalle Fiamme Gialle nello stesso tratto di mare di Sant'Antioco. Ulteriori 25 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e trasferiti a Cagliari. Infine, durante la notte, altri sette uomini sono stati fermati dai carabinieri mentre cercavano di allontanarsi dalla spiaggia di Porto Pino. Tutti i migranti sono stati poi trasferiti presso il centro di accoglienza di Monastir.