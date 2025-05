Era ricercato da mesi: la fuga di un 38enne di Iglesias, irreperibile da dicembre, si è conclusa la scorsa notte grazie all’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. L’uomo, già arrestato nel 2019 per una serie di furti di carburante commessi alla guida di auto rubate e pericolose fughe all’alt delle pattuglie, era stato ammesso all’affidamento terapeutico in relazione a quei procedimenti, con l’obbligo di seguire un percorso riabilitativo.

Nel dicembre 2024, tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari aveva revocato la misura per reiterate violazioni, emettendo un decreto di sospensione dell’affidamento terapeutico con ordine di immediato accompagnamento in carcere. Da quel giorno il ricercato aveva fatto perdere le proprie tracce, spostandosi fra vari centri del Sulcis.

Le ricerche, coordinate dall’Arma locale e sostenute da un costante scambio informativo fra le Stazioni del territorio e la Sezione Radiomobile della Compagnia di Iglesias, si sono concentrate in località Bacu Abis, dove da qualche settimana i militari sospettavano che il ricercato avesse ripreso l’attività di spaccio. Poco dopo la mezzanotte, la pattuglia lo ha intercettato all’uscita di un’abitazione isolata.

Sarebbe stato trovato con addosso 2.310 euro in contanti, 13 dosi di cocaina pronte alla vendita, 3,2 grammi di marijuana e due flaconi di metadone. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe portato al sequestro di ulteriori 233 grammi di marijuana, altre due dosi di cocaina per 8,7 grammi totali, circa 10 grammi di eroina, 39 flaconi di metadone, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito il 38enne è stato trasferito nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.