Invasione di turisti per il ponte di primo maggio in Sardegna, sia stranieri che da tutta Italia. "Una delle cose che mi fa piacere è che la Sardegna sta diventando una destinazione sempre più conosciuta e sempre più in vista”, ha commentato la presidente della Regione, Alessandra Todde, ieri a margine della 369a festa di Sant’Efsio a Cagliari.

“Il riconoscimento che abbiamo ottenuto come migliore spiaggia del mondo per Cala Goloritzè – prosegue – è una cosa che ci deve far capire che tipo di fortuna abbiamo di essere nati e di crescere in un paradiso come il nostro che va difeso, protetto e promosso correttamente. Non soltanto noi sardi ma tutti quelli che hanno l'opportunità di venire a trovarci devono capire che tipo di fortuna e che tipo anche di condizioni ci possono essere nella nostra bellissima isola”.

Una Sardegna fatta anche di colori, come quelli degli abiti tradizionali che hanno sfilato nella processione religiosa dell'1 maggio, a Cagliari, ammirata da migliaia di turisti che hanno potuto vedere “l'orgoglio e la fierezza dei gruppi che hanno portato ogni comunità sarda ad onorare Sant'Efisio”, ha concluso la governatrice.