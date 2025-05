Un 24enne di Iglesias è stato arrestato ieri con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Poco dopo le 22, i carabinieri della Radiomobile hanno fermato il giovane in via Isonzo per un controllo di routine.

Nelle sue tasche i militari avrebbero trovato uno spinello. Invitato a fornire spiegazioni, l’interessato – visibilmente agitato – avrebbe spintonato i militari tentando di guadagnare la fuga, ma è stato subito immobilizzato senza che nessuno riportasse lesioni.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione e avrebbe consentito di recuperare ulteriori quattro grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi: elementi che, unitamente ai primi riscontri, hanno completato un quadro indiziario ritenuto significativo. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e campionato per le analisi di laboratorio.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per questa mattina dinanzi al Tribunale di Cagliari.