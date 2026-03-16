Un controllo di routine si è trasformato in un arresto nella notte tra venerdì e sabato a Cagliari. La Polizia di Stato ha fermato un 31enne cagliaritano con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Piazza Costituzione, ha notato un uomo che si dirigeva verso Viale Regina Elena. Alla vista dell’auto della polizia, l’uomo avrebbe accelerato il passo tentando di allontanarsi, comportamento che ha insospettito gli agenti, i quali hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante le verifiche l’uomo, apparso agitato, è stato trovato con circa 5 grammi di marijuana e ketamina, una dose di cocaina e 110 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione nell’abitazione avrebbe portato al ritrovamento di altra droga: circa 86 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, una dose di cocaina e circa 20 grammi di ketamina. Gli agenti avrebbero inoltre sequestrato sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

Il 31enne è stato quindi arrestato. I fatti sono stati sottoposti alla valutazione del giudice per le indagini preliminari che, nell’udienza di convalida svoltasi sabato mattina, ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.