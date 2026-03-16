Per la prima volta i Giovani Democratici della Sardegna potrebbero avere una segretaria regionale donna. In vista del congresso della giovanile del Partito Democratico è stata infatti annunciata la candidatura di Maria Vittoria Pala, 23 anni, studentessa di Relazioni internazionali e rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell’Università degli Studi di Cagliari.

Pala ha già ricoperto diversi ruoli all’interno dell’organizzazione: è stata eletta nella direzione nazionale dei Giovani democratici, è attualmente vicesegretaria provinciale dei GD di Cagliari e fa parte anche della segreteria provinciale del Partito democratico.

La scelta di candidarsi, spiega, nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito politico le questioni che riguardano più da vicino i giovani. “Mi candido perché credo che la politica, in Sardegna e a livello nazionale, debba tornare a mettere al centro i temi che incidono davvero sulla vita delle nuove generazioni come lavoro, diritto allo studio, precarietà, sanità ed emigrazione giovanile”.

Secondo la candidata è necessario anche ricostruire un dialogo reale con le nuove generazioni. “Credo sia necessario ricominciare ad ascoltare davvero ciò che i giovani desiderano e le aspettative che hanno nei confronti del futuro, per costruirlo insieme”.

La candidatura assume inoltre un valore simbolico: “Mi candido anche perché penso sia arrivato il momento che alla guida di questa giovanile ci sia finalmente una donna: non per retorica, ma perché una comunità politica che si definisce femminista deve interrogarsi su ciò che accade nel mondo con uno sguardo davvero intersezionale. E io, sono pronta a farlo”.