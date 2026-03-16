In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione e nutrizione, la ASL 3 di Nuoro promuove una settimana di iniziative informative e di consulenza gratuita. L’open week si svolgerà dal 16 al 20 marzo nel Servizio DAN dell’azienda sanitaria, diretto dalla dottoressa Antonella Denti, con attività rivolte a chi vive direttamente o indirettamente queste problematiche.

La ricorrenza del 15 marzo è stata istituita nel 2012 per iniziativa del padre di Giulia, morta a 17 anni nel 2011 a causa di un disturbo del comportamento alimentare. Dal 2018 la giornata è stata riconosciuta ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e associata al fiocchetto lilla, simbolo internazionale di speranza, prevenzione e lotta allo stigma.

«Questi disturbi – chiarisce Antonella Denti - si manifestano con una compromissione del comportamento alimentare, associata in alcuni casi a una “dispercezione corporea” e un senso di autostima condizionato in modo eccessivo o totalizzante dal peso corporeo. L’alterazione del comportamento alimentare rappresenta la manifestazione di un disagio o una sofferenza psichica complessa, spesso collegata a problematiche relazionali. Si presentano frequentemente in associazione ad altri disturbi soprattutto l’ansia e la depressione e compromettono anche il benessere fisico della persona che ne soffre».

«Il disturbo - continua Denti - si presenta, soprattutto nelle fasi iniziali, in modo egosintonico, cioè come una necessità prioritaria e parte integrante della persona stessa. Per questa caratteristica la persona tende a nascondere i sintomi e quasi a proteggerli come una parte di sé; conseguentemente tendono a non chiedere aiuto o rifiutarlo quando viene loro proposto. Nelle forme più gravi tutta la vita del soggetto ammalato ruota intorno alla preoccupazione del peso e di quello che mangia, compromettendo le relazioni, gli affetti, il lavoro/lo studio, causando una grave sofferenza sull’intera famiglia».

Nonostante la complessità, si tratta di disturbi da cui è possibile guarire, soprattutto con una diagnosi precoce e un approccio multidisciplinare. Alla ASL 3 di Nuoro è attivo un servizio dedicato: per i minori all’interno dell’UONPIA e per gli adulti nel Centro di salute mentale di Nuoro, con il supporto della nutrizionista clinica Veronica Sirigu e il coinvolgimento di medici di medicina generale e pediatri.