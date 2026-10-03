La pubblicazione della graduatoria apre la strada all'ingresso in servizio di 121 nuovi infermieri all'Arnas G. Brotzu. L'Azienda ha già chiesto ad Ares Sardegna i nominativi degli idonei e si prepara ad avviare le procedure per le chiamate.

Il nuovo personale sarà assegnato ai diversi reparti e servizi dell'Azienda, con l'obiettivo di integrare gli organici e sostenere l'attività assistenziale quotidiana.

"Concluso il concorso possiamo procedere ora con l'assunzione di 121 infermieri - commenta Maurizio Marcias, Direttore generale dell'Arnas G. Brotzu -. L'arrivo di nuovo personale ci permette di intervenire sugli organici e di dare nuove risorse ai reparti e ai servizi dell'Azienda. Ringrazio Ares Sardegna per la collaborazione e per aver portato a termine il percorso in tempi davvero rapidi".

Le assunzioni partiranno nei prossimi giorni e saranno effettuate seguendo le procedure previste dalla graduatoria.