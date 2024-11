Si terranno questo pomeriggio i funerali di Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due 17enni morti la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale sulla statale 130, alle porte di Iglesias. A bordo di uno scooter, i due ragazzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto e per loro non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorritori erano già morti.

Tutta la comunità si stringerà questo pomeriggio alle 15:00 intorno alla famiglia e ai parenti delle giovani vittime per l'ultimo saluto nella chiesa della Beata Vergine di Valverde.

Il sindaco Mauro Usai ha deciso per il lutto cittadino: le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese. "Durante il lutto cittadino - ha fatto sapere l'amministrazione comunale - le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese. Si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza".

Il VIOLENTO IMPATTO TRA AUTO E SCOOTER

L'incidente stradale è avvenuto intorno all’una della notte tra sabato e domenica, sulla strada Statale 130, all'altezza dello svincolo di immissione per l'abitato di Iglesias. Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un violento impatto, una Range Rover Evoque e uno scooter Yamaha Booster 50 con a bordo Aurora e Riccardo, entrambi di Iglesias.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico sanitario purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

Il conducente dell'auto, un 32enne, dopo essere stato assistito dal personale medico, era in stato confusionale. Gli altri passeggeri sono rimasti illesi.