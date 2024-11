Il weekend appena trascorso è stato segnato da tragedie sulle strade italiane, con un pesante bilancio di sette vittime, tra cui due minorenni. In Sardegna, tra le vittime si contano Aurora Marcia e Riccardo Lai, entrambi diciassettenni, che hanno perso la vita in un incidente stradale alle porte di Iglesias.

Il VIOLENTO IMPATTO DA AUTO E SCOOTER

L'incidente stradale è avvenuto intorno all’una della notte tra sabato e domenica, sulla strada Statale 130, all'altezza dello svincolo di immissione per l'abitato di Iglesias. Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un violento impatto, una Range Rover Evoque e uno scooter Yamaha Booster 50 con a bordo Aurora e Riccardo, entrambi di Iglesias.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico sanitario purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

Il conducente dell'auto, un 32enne, dopo essere stato assistito dal personale medico, era in stato confusionale. Gli altri passeggeri sono rimasti illesi. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

BEATRICE LOI È MORTA ALL'OSPEDALE BROTZU

È morta ieri, domenica 24 novembre, all'ospedale Brotzu di Cagliari Beatrice Loi, 17 anni, la studentessa investita sabato mattina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Colombo, per andare al Liceo Scientifico "Alberti". La giovane era stata portata in ospedale subito dopo l'incidente, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Era ricoverata in Rianimazione con la prognosi riservata. Ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. Al volante dell'auto, un Fiat Panda, che ha investito la studentessa c'era un pensionato di 82 anni. All'automobilista è stata ritirata la patente. Ora rischia l'accusa di omicidio stradale.

UN GIOVANE MILITARE IN LICENZA

Un altro incidente mortale si è verificato a San Severo. Un militare dell'Esercito, Nicolò Cavalera, 24enne di Leverano, è morto in un incidente mortale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi (Lecce). Il giovane, a bordo di una Mercedes, per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada finendo in campagna e schiantandosi contro un ulivo. I vigili del fuoco hanno liberato il corpo del giovane intrappolato nell'abitacolo. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Cavalera prestava servizio nel Nord Italia, era rientrato in Salento per una licenza.

CONTRO UN ALBERO

Una giovane ragazza di 27 anni è morta dopo essere finita contro un albero lungo la Provinciale tra Francolise e Mondragone. Per cause da accertare, ha sbandato perdendo il controllo dell'auto. La 27enne, sola in auto, è rimasta incastrata tra le lamiere. I vigili del fuoco l'hanno estratta riscontrandone la morte.