Quattro giovanissimi morti a Fonni, le loro esistenze cancellate in un colpo. Una macchina che vola fuori strada, lungo la Sp 69, si schianta contro un albero rotolando rovinosamente prima di arrestare la sua terribile corsa verso il buio. Hanno perso così la vita Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Michele Soddu, 22, e Marco Innocenti, 18. Era il 30 ottobre e due giorni più tardi, l'1 novembre, festa di Ognissanti, il vescovo di Nuoro Mons. Antonello Mura celebrava le esequie davanti a centinaia di persone straziate dal lutto in una basilica dei Martiri investita da un'atmosfera surreale.

LA LUNGA NOTTE DI FONNI

La comunità barbaricina non aveva ancora metabolizzato l'accaduto quando nella serata di ieri, 2 novembre, un nuovo fulmine ha squarciato il cielo.

A San Teodoro, l'imprenditore fonnese Mauro Falconi, 47 anni, è rimasto coinvolto in un altro incidente stradale perdendo il controllo della sua moto per finire anche stavolta contro un albero. Non c'è stato nulla da fare: Falconi è arrivato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia già privo di vita. Lascia la moglie e una figlia adolescente.

La vittima, molto nota in paese, gestiva insieme alla famiglia il Bonsai Hotel di San Teodoro ed è il cugino della sindaca di Fonni, Daniela Falconi, e nipote dell'ex consigliere regionale Bachisio Falconi. L’incidente è avvenuto in via Carlo Marx, nella borgata di L’Alzoni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi di legge.

"Il dolore di oggi, le lacrime di oggi, il silenzio fecondo di questi giorni, facciamo in modo che diventi vita", si leggeva sulla pagina Facebook della parrocchia di Fonni il giorno dopo la morte dei quattro giovani. Sarà un lungo cammino per una comunità angustiata e travolta dalla sofferenza.