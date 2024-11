Palloncini, fiori e striscioni sono stati portati dai compagni di scuola per commemorare Beatrice Loi, la studentessa di 17 anni deceduta ieri all'ospedale Brotzu di Cagliari. La ragazza era stata investita da un'auto sabato mattina di fronte al liceo scientifico Alberti, dove studiava. Invece di tenere l'assemblea di istituto nel solito luogo, gli studenti si sono riuniti nel cortile della sede principale in viale Colombo per onorare la memoria di Beatrice. L'atmosfera era carica di emozione e rispetto, con uno striscione che recitava: "Buon viaggio stellina". I compagni di classe di Beatrice erano in prima fila durante la commemorazione, insieme agli operatori sanitari che avevano tentato invano di salvarla dopo l'incidente. Il dirigente scolastico, Roberto Bernardini, ha descritto Beatrice come una ragazza speciale, amata e rispettata da tutti per la sua sensibilità, gentilezza, educazione e intelligenza. Gli insegnanti, profondamente colpiti dalla tragica notizia, hanno espresso il loro dolore per la perdita di una studentessa così premurosa e sensibile. Bernardini ha sollevato la questione della sicurezza delle strisce pedonali davanti alla scuola, sottolineando la necessità di misure preventive per evitare incidenti simili in futuro. Ha evidenziato la necessità di limitare i rischi e rendere gli attraversamenti più sicuri per gli studenti, sottolineando che la sicurezza dei giovani dovrebbe essere una priorità assoluta per tutte le istituzioni scolastiche. L'incidente ha scosso profondamente la comunità scolastica, mettendo in luce la fragilità della vita e l'importanza di garantire un ambiente sicuro per gli studenti. Bernardini ha sottolineato l'urgenza di adottare misure concrete per prevenire tragedie simili in futuro, affinché nessun genitore debba temere per la sicurezza dei propri figli mentre vanno a scuola.