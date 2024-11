Domani la città di Iglesias si unirà nel lutto per commemorare Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due giovani fidanzati di 17 anni deceduti in un tragico incidente stradale sulla statale 130 lo scorso weekend. A bordo di uno scooter, i due ragazzi sono stati coinvolti in una collisione con un'auto e purtroppo non hanno potuto essere salvati: al momento dell'arrivo dei soccorritori, era troppo tardi.

La comunità si riunirà domani alle 15:30 per rendere omaggio agli sfortunati giovani presso la chiesa della Beata Vergine di Valverde. Il sindaco Mauro Usai ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, le scuole superiori di primo e secondo grado chiuse e le manifestazioni pubbliche annullate.

Egli invita tutti i cittadini e le istituzioni a mostrare il loro cordoglio in ogni modo ritenuto appropriato. Il sindaco, toccato dall'immensa tristezza delle famiglie, offre il massimo supporto in questo momento di dolore profondo.