Questa mattina, poco dopo le 5, un lieve terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato nel Mare di Sardegna, a ovest dell'Asinara, a una profondità di 13 chilometri. L'evento, rilevato dai sensori della Sala Sismica dell’Ingv, non ha avuto alcuna conseguenza e non è stato minimamente percepito dalla popolazione.

La Sardegna, infatti, è tra le poche aree italiane a basso rischio sismico, e anche in questa occasione il sisma non ha destato preoccupazioni. Un episodio simile si era verificato appena 25 giorni fa, il 7 aprile: un altro terremoto di bassa intensità, magnitudo 2.7, registrato in mare a una profondità di 10 chilometri.

Anche allora, la scossa non era stata avvertita, complice la distanza dalla costa. La città più vicina era Olbia, situata a 62 chilometri dall’epicentro.