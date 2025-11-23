Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle attività della grande distribuzione del Sulcis Iglesiente. Nella serata del 23 novembre i militari della Compagnia di Iglesias, insieme al NAS di Cagliari, hanno effettuato una serie di verifiche mirate in diversi supermercati della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare.

Nel primo punto vendita ispezionato è stata individuata una cella frigorifera destinata ai prodotti surgelati che non presentava un adeguato livello di pulizia. Alla luce del rilievo, il NAS ha imposto una prescrizione con l’obbligo di ripristinare le corrette condizioni igieniche entro un termine prestabilito. In caso contrario, è prevista una sanzione che può variare da 1.000 a 6.000 euro.

Un’ulteriore irregolarità è stata accertata in un secondo supermercato, dove non erano state rispettate le procedure previste dal manuale HACCP, in particolare per quanto riguarda le analisi sulle acque potabili utilizzate nei reparti in cui si manipolano e producono alimenti. Per questa violazione è stata immediatamente elevata una multa da 2.000 euro.

I controlli rientrano nelle attività costanti del Comando Provinciale di Cagliari, che in collaborazione con il NAS continua a presidiare il territorio per garantire standard elevati di sicurezza e tutelare la salute dei cittadini.