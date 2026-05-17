Domenica con il sole e temperature più alte in tutta Italia e, anche se lunedì è ancora attesa un'instabilità, da mercoledì si prevede una situazione più stabile. È quanto previsto dalle previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

Per domenica si prevede un miglioramento generale "grazie a una prima avanzata dell'alta pressione" e "le temperature sono previste in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni e si porteranno su valori più consoni alla media con punte massime intorno ai 21-22°C nelle principali città", si legge nella nota.

"L'avvio della settimana risentirà tuttavia degli ultimi sussulti di una primavera ancora dinamica", osserva Gussoni, a causa del passaggio, lunedì, "di un rapido fronte temporalesco che darà origine ai classici rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino e prealpino, con locali sconfinamenti verso le pianure settentrionali". Martedì 19 maggio è possibile che temporali improvvisi si spostino verso il Nordest e su parte del Centro-Sud, con fenomeni rapidi e localizzati.

L'arrivo dell'alta pressione è atteso per mercoledì 20 maggio, con l'anticiclone africano. "L'ingresso di masse d'aria più calda darà il via a una fase pre-estiva caratterizzata da un progressivo aumento delle temperature".

PREVISIONI METEO IN SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per lunedì 18 maggio 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate deboli precipitazioni sul settore occidentale in mattinata e sul settore centro-orientale nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest, localmente moderati nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi sul settore occidentale in progressiva attenuazione, poco mossi gli altri settori.



Previsioni per martedì 19 maggio 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate deboli precipitazioni sui settori centrali e settentrionali.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli dai quadranti occ



Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo sarà sereno salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità nella giornata di giovedì. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.