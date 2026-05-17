Una serata spensierata tra coetanei, trascorsa a ridere e a consumare un gelato, si è trasformata in un incubo nel giro di pochissimi minuti. La comunità di Casoria piange la scomparsa di Adriano D'Orsi, un ragazzo di soli 16 anni morto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Il giovane si era fermato in una gelateria della zona insieme a due amici quando, all'improvviso, ha iniziato a stare male. Capita immediatamente la gravità della situazione, gli amici lo hanno aiutato a raggiungere l'abitazione del padre, che si trova a poche decine di metri dal locale. In quegli attimi concitati, mentre le condizioni del 16enne precipitavano, si è tentato il tutto per tutto: qualcuno ha anche provato a somministrargli del cortisone nel disperato tentativo di bloccare una possibile reazione allergica. Ogni sforzo è stato però vano. All'arrivo del personale sanitario del 118, l'equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

I Carabinieri della Compagnia di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno subito avviato le indagini per fare piena luce sul dramma. Al momento non si esclude alcuna pista: dal malore fulmineo e indipendente da ciò che il giovane aveva ingerito, fino allo shock anafilattico.

Il 16enne, infatti, soffriva di alcune allergie note, anche se – come confermato da chi lo conosceva – frequentava abitualmente quella stessa gelateria.

I militari, come da prassi in questi casi e senza che questo implichi una responsabilità diretta del locale, hanno prelevato e sequestrato i campioni dei gusti di gelato consumati dal sedicenne per sottoporli a esami di laboratorio. La salma è stata trasferita all'obitorio di Giugliano in Campania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.