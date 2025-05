Scatterà il 17 maggio e si concluderà il 21 settembre la stagione balneare nell’Isola. Quest'anno le direzioni marittime del nord e sud Sardegna, attuando precise indicazioni ministeriali e coinvolgendo i concessionari delle spiagge, hanno emanato un'unica ordinanza di sicurezza balneare per tutta la stagione 2025.

L'obiettivo è quello di rendere le norme più attuali, aderenti alle esigenze reali e soprattutto omogenee su scala regionale, tenendo conto però delle peculiarità dei diversi territoriali e delle loro caratteristiche morfologiche. È stato infatti confermato un limite diverso per il fronte mare entro il quale deve essere assicurato il servizio di salvataggio, che va dai 120 agli 80 metri, come meglio specificato nelle singole ordinanze circondariali. La presenza del servizio di salvataggio è obbligatoria per assicurare i più elevati standard di sicurezza a tutti i bagnanti.

La nuova ordinanza introduce poi una cartellonistica uniforme, chiara e plurilingue. Un'altra innovazione riguarda il sistema di segnalazione dello stato della balneazione, che prevede l'utilizzo di bandiere codificate secondo i criteri europei: verde per condizioni favorevoli e servizio di assistenza attivo, gialla per condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ma sempre con assistenza presente, e rossa per situazioni di pericolo o balneazione sconsigliata. A questo si aggiunge una razionalizzazione del materiale di primo soccorso che ogni postazione dovrà garantire, per una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenze.